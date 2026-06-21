Termas de Río Hondo se prepara para un clima soleado: temperaturas agradables para hoy Domingo 21 de junio de 2026

Los termenses disfrutarán de un día despejado con temperaturas agradables. El pronóstico para los próximos días indica variaciones en el clima.

Hoy 08:01

Hoy, en Termas de Río Hondo, los termenses pueden esperar un día despejado con temperaturas agradables. Actualmente, la temperatura se sitúa en 9.2 °C, aunque la sensación térmica es un poco más baja, alcanzando los 7.9 °C. La humedad en la zona es del 74%, y el viento sopla a 9 km/h desde el sureste.

Para hoy, Domingo 21 de junio de 2026, el pronóstico es muy favorable, con una máxima esperada de 17 °C y una mínima que rondará los 8.8 °C. Este clima soleado se presenta como una excelente oportunidad para que los termenses disfruten de actividades al aire libre.

El lunes, sin embargo, se anticipa un cambio ligero en las condiciones climáticas, con un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas oscilarán entre 9.9 °C como mínima y 14.8 °C como máxima, lo que sugiere un día más fresco para los habitantes de la ciudad.

El martes, los termenses volverán a experimentar un día soleado, con una mínima de 8 °C y una máxima que alcanzará los 17.4 °C. Este patrón sugiere que la semana empezará con un clima bastante agradable para todos.

En resumen, el clima actual y el pronóstico para los próximos días son ideales para disfrutar de la belleza natural de Termas de Río Hondo. Para hoy, se espera un día soleado con temperaturas que variarán entre 8.8 °C y 17 °C, y una humedad del 74% con vientos suaves del sureste.