Cayeron dos sospechosos por millonaria estafa a una jubilada santiagueña

Un santafesino y una porteña fueron detenidos tras una investigación de Ciberseguridad. Se hacían pasar por técnicos de Mercado Pago y vaciaron las cuentas de la víctima.

Hoy 08:49

Un santafesino y una mujer porteña fueron detenidos por efectivos del Departamento Ciberseguridad, dependiente de la Dirección General de Investigaciones, acusados de integrar una banda que estafó a una jubilada de 70 años en más de $15.000.000.

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Si bien la causa se maneja con hermetismo por parte de la fiscal Celia Mussi, trascendió que la víctima es una viuda, quien a fines de mayo recibió una llamada telefónica que desencadenó el engaño.

Según la investigación, un hombre se comunicó con la mujer haciéndose pasar por un técnico de Mercado Pago y le indicó que debía resolver un supuesto problema en su cuenta. La jubilada accedió y siguió una serie de instrucciones, sin advertir que se trataba de una maniobra fraudulenta.

De esta manera, el delincuente logró obtener información sensible, lo que le permitió tomar el control total de la cuenta bancaria de la víctima —radicada en Buenos Aires—, así como de su cuenta de Mercado Pago, e incluso abrir media docena de cuentas adicionales.

Cuando la damnificada advirtió la estafa, ya le habían sustraído más de $15.000.000. El dinero fue rápidamente transferido y fraccionado hacia distintas “mulas informáticas”, una modalidad que utilizan las bandas para dispersar los fondos y dificultar su rastreo.

A partir de informes de la Cámara Electrónica de Compensación de Medios de Pago (COELSA) y de empresas de billeteras virtuales, la Justicia logró reconstruir la ruta del dinero y detectar a los responsables.

De esta forma, se identificó tanto a los autores como a los beneficiarios de las transferencias, lo que derivó en la detención de los dos sospechosos, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.