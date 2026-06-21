Trágico choque en el Puente Pueyrredón: murió un motociclista y el conductor se fugó

El siniestro ocurrió en dirección a la provincia de Buenos Aires. Investigan las circunstancias del hecho.

Hoy 09:07

Un grave accidente ocurrió este domingo en la Autopista 9 de Julio Sur, a la altura del Puente Pueyrredón, en sentido hacia Provincia, donde un motociclista murió tras chocar con un auto, cuyo conductor se dio a la fuga.

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El hecho ocurrió esta mañana, en el camino que une la Ciudad de Buenos Aires con Avellaneda, a la altura del Riachuelo. De acuerdo a lo que relataron los testigos, el motociclista circulaba por el carril rápido cuando fue embestido por un coche, que hasta el momento no fue identificado.

Según informaron fuentes oficiales, al llegar el personal del SAME, se constató que el hombre de 41 años ya no tenía signos vitales, por lo que se montó una carpa en el lugar.

El siniestro obligó a restringir dos carriles para que el equipo de pericias científicas de la Policía de la Ciudad pudiera trabajar en la zona y determinar las causas del choque.

El tránsito se vio afectado durante varias horas, mientras los peritos realizaban las tareas correspondientes y se aguardaba la remoción de la moto involucrada, que quedó tirada sobre el asfalto.

Por otro lado, se analizan las cámaras de seguridad para tratar de identificar al conductor que lo atropelló y huyó del lugar.