Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy domingo 21 de junio, horarios y TV

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La Copa del Mundo continúa con cuatro partidos clave, en una jornada que puede empezar a definir el futuro de varios seleccionados en la fase de grupos.
El Mundial 2026 sigue este domingo 21 de junio con la continuidad de la segunda fecha de la fase de grupos. La jornada tendrá partidos importantes para varios seleccionados que buscan asegurar su clasificación a los 16avos de final o mantenerse con vida en la lucha por avanzar en la Copa del Mundo.
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Hasta el momento, tres equipos ya lograron sellar su pase a la próxima instancia: México, Estados Unidos y Alemania. En contrapartida, Haití y Turquía quedaron eliminados, incluso sin posibilidades de avanzar como mejores terceros.
Desde las 13, España enfrentará a Arabia Saudita por el Grupo H por la pantalla de Canal 7 de Santiago del Estero. La Roja buscará su primera victoria después del empate sin goles ante Cabo Verde, mientras que los saudíes llegan tras igualar 1-1 frente a Uruguay.
A las 16, será el turno de Bélgica e Irán, por el Grupo G, una zona que todavía no tuvo ganadores en la primera fecha. Los belgas empataron ante Egipto, mientras que los iraníes repartieron puntos con Nueva Zelanda.
Luego volverá la acción del Grupo H. Desde las 19, Uruguay se medirá con Cabo Verde en un partido clave para el equipo dirigido por Marcelo Bielsa, que necesita sumar de a tres ante un rival que ya sorprendió al rescatar un empate frente a España.
El cierre de la jornada será a las 22, nuevamente por el Grupo G, con el cruce entre Nueva Zelanda y Egipto. El seleccionado oceánico, que cuenta con Tim Payne entre sus figuras, buscará un triunfo que lo acerque a los 16avos, mientras que los Faraones intentarán quedar bien perfilados para la última fecha.
México
Estados Unidos
Alemania
Haití
Turquía
01.00 – Túnez vs. Japón
TV: DSports
13.00 – España vs. Arabia Saudita
TV: Canal 7 de Santiago del Estero, DSports, Telefe y TyC Sports
16.00 – Bélgica vs. Irán
TV: DSports
19.00 – Uruguay vs. Cabo Verde
TV: Canal 7 de Santiago del Estero, DSports y Telefe
22.00 – Nueva Zelanda vs. Egipto
TV: DSports y TyC Sports