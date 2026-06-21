Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy domingo 21 de junio, horarios y TV

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 JUN 2026 | 11º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo F
Túnez 0
Japón 4
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo E
Ecuador 0
Curazao 0
FINALIZADO
13:00 Grupo H
España -
Arabia Saudita -
21 / 06 / 2026
16:00 Grupo G
Bélgica -
Irán -
21 / 06 / 2026
19:00 Grupo H
Uruguay -
Cabo Verde -
21 / 06 / 2026
22:00 Grupo G
Nueva Zelanda -
Egipto -
21 / 06 / 2026
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
1 - 1
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
4 - 1
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Canadá
6 - 0
Qatar
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
1 - 0
Corea del Sur
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos
2 - 0
Australia
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 1
Marruecos
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Brasil
3 - 0
Haití
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
0 - 1
Paraguay
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Países Bajos
5 - 1
Suecia
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Alemania
2 - 1
Costa de Marfil
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
0 - 0
Curazao
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
0 - 4
Japón
21 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Arabia Saudita
21 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Irán
21 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Uruguay
vs
Cabo Verde
21 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Nueva Zelanda
vs
Egipto
22 / 06 / 2026 14:00 Grupo J
Argentina
vs
Austria
22 / 06 / 2026 18:00 Grupo I
Francia
vs
Irak
22 / 06 / 2026 21:00 Grupo I
Noruega
vs
Senegal
23 / 06 / 2026 00:00 Grupo J
Jordania
vs
Argelia
23 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
Uzbekistán
23 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Ghana
23 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Panamá
vs
Croacia
23 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Colombia
vs
RD Congo
24 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Bosnia Herzegovina
vs
Qatar
24 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Suiza
vs
Canadá
24 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Escocia
vs
Brasil
24 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Marruecos
vs
Haití
24 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
Republica Checa
vs
México
24 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
Sudáfrica
vs
Corea del Sur

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Republica Checa 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Sudáfrica 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Canadá 1 1 0 0 6 0 6 3
2 Suiza 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Bosnia Herzegovina 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Qatar 1 0 0 1 0 6 -6 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Marruecos 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Escocia 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Haití 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Estados Unidos 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Paraguay 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Australia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 1 1 0 0 2 1 1 3
2 Curazao 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Ecuador 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Costa de Marfil 1 0 0 1 1 2 -1 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Japón 1 1 0 0 4 0 4 3
3 Suecia 1 0 0 1 1 5 -4 0
4 Túnez 1 0 0 1 0 4 -4 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy domingo 21 de junio, horarios y TV

La Copa del Mundo continúa con cuatro partidos clave, en una jornada que puede empezar a definir el futuro de varios seleccionados en la fase de grupos.

Hoy 09:52

El Mundial 2026 sigue este domingo 21 de junio con la continuidad de la segunda fecha de la fase de grupos. La jornada tendrá partidos importantes para varios seleccionados que buscan asegurar su clasificación a los 16avos de final o mantenerse con vida en la lucha por avanzar en la Copa del Mundo.

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Hasta el momento, tres equipos ya lograron sellar su pase a la próxima instancia: México, Estados Unidos y Alemania. En contrapartida, Haití y Turquía quedaron eliminados, incluso sin posibilidades de avanzar como mejores terceros.

Desde las 13, España enfrentará a Arabia Saudita por el Grupo H por la pantalla de Canal 7 de Santiago del Estero. La Roja buscará su primera victoria después del empate sin goles ante Cabo Verde, mientras que los saudíes llegan tras igualar 1-1 frente a Uruguay.

A las 16, será el turno de Bélgica e Irán, por el Grupo G, una zona que todavía no tuvo ganadores en la primera fecha. Los belgas empataron ante Egipto, mientras que los iraníes repartieron puntos con Nueva Zelanda.

Luego volverá la acción del Grupo H. Desde las 19, Uruguay se medirá con Cabo Verde en un partido clave para el equipo dirigido por Marcelo Bielsa, que necesita sumar de a tres ante un rival que ya sorprendió al rescatar un empate frente a España.

El cierre de la jornada será a las 22, nuevamente por el Grupo G, con el cruce entre Nueva Zelanda y Egipto. El seleccionado oceánico, que cuenta con Tim Payne entre sus figuras, buscará un triunfo que lo acerque a los 16avos, mientras que los Faraones intentarán quedar bien perfilados para la última fecha.

Países clasificados a los 16avos del Mundial

México
Estados Unidos
Alemania

Países eliminados del Mundial

Haití
Turquía

Partidos del domingo 21 de junio en el Mundial 2026: hora y TV

01.00 – Túnez vs. Japón
TV: DSports

13.00 – España vs. Arabia Saudita
TV: Canal 7 de Santiago del Estero, DSports, Telefe y TyC Sports

16.00 – Bélgica vs. Irán
TV: DSports

19.00 – Uruguay vs. Cabo Verde
TV: Canal 7 de Santiago del Estero, DSports y Telefe 

22.00 – Nueva Zelanda vs. Egipto
TV: DSports y TyC Sports

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