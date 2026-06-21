La Selección Argentina piensa en Austria: viaje a Dallas y conferencia de Scaloni

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La Albiceleste tendrá su último entrenamiento en Kansas y luego partirá rumbo a la ciudad texana, donde afrontará un duelo clave por la segunda fecha del Mundial 2026.
La Selección Argentina continúa con la preparación para el partido ante Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni tendrá este domingo su último entrenamiento en Kansas y luego viajará rumbo a Dallas, donde quedará concentrado para el próximo compromiso.
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La práctica está prevista para las 13, hora argentina, y será la última antes del traslado a la ciudad texana. Más tarde, a las 16.30, la delegación albiceleste partirá hacia Dallas, sede del encuentro ante el seleccionado austríaco.
Además, la jornada tendrá otro momento importante: a las 20.45, Lionel Scaloni brindará una conferencia de prensa junto a un futbolista del plantel, que todavía no fue confirmado.
De cara al partido ante Austria, el entrenador argentino analiza realizar dos modificaciones respecto del equipo que viene de debutar con triunfo en la Copa del Mundo.
Una de las dudas está en el lateral derecho, donde Nahuel Molina podría ingresar en lugar de Gonzalo Montiel, quien arrastra una sobrecarga muscular.
La otra incógnita aparece en el centro del ataque. Lautaro Martínez y Julián Álvarez pelean por un lugar en el once inicial, en una decisión que Scaloni terminará de definir en las próximas horas.
El duelo ante Austria será clave para las aspiraciones de la Selección Argentina, que buscará dar otro paso importante rumbo a la clasificación a la siguiente fase del Mundial 2026.