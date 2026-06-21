Florence Pugh se suma a la nueva comedia romántica de Andy Samberg

La actriz fue vista filmando escenas en Nueva York para “42.6 Years”, una película que combina romance y ciencia ficción y aún no tiene fecha de estreno.

Hoy 12:21

La actriz Florence Pugh fue vista recientemente filmando junto a Andy Samberg en lo que sería su próxima comedia romántica titulada 42.6 Years, un proyecto que todavía no fue anunciado oficialmente pero que ya genera expectativa.

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Las imágenes, difundidas por el portal Just Jared, muestran a Pugh y Samberg rodando escenas en Central Park, en Nueva York, donde se los ve en una secuencia particular: la actriz de pie sobre la parte trasera de una bicicleta mientras el actor la conduce por el parque.

Si bien su participación no fue confirmada formalmente, todo indica que Pugh formaría parte del elenco interpretando a Ruthie, la novia del personaje de Samberg, llamado Ben. La historia girará en torno a un hombre que despierta tras haber sido congelado criogénicamente durante 42,6 años como parte de un experimento. Aunque él no envejeció, su pareja continuó su vida y envejeció sin él.

En ese contexto, la actriz Annette Bening ya había sido confirmada previamente en el proyecto y daría vida a la versión adulta de Ruthie, lo que refuerza la posibilidad de que Pugh interprete al personaje en su etapa más joven.

La película estará dirigida por Michael Schwartz y será distribuida en Estados Unidos por Focus Features, mientras que Universal Pictures International se encargará de su lanzamiento global. Además de protagonizarla, Samberg también participa como productor junto a Ali Bell.

En cuanto a sus trabajos recientes, Samberg participó en The Roses, junto a Benedict Cumberbatch y Olivia Colman, y también formó parte del doblaje de Zootopia 2. Por su parte, Pugh viene de protagonizar el éxito de Marvel Thunderbolts como Yelena Belova, papel que volverá a interpretar próximamente en Avengers: Doomsday.

Por el momento, 42.6 Years no tiene fecha de estreno confirmada, aunque su rodaje ya parece estar en marcha.