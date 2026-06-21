Voraz incendio destruyó por completo un carro de comidas en el barrio Campo Contreras

Un incendio de importantes dimensiones destruyó por completo un carro de comidas en el barrio Campo Contreras, en la ciudad de Santiago del Estero, durante la medianoche del sábado.

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El hecho se registró en la manzana 23, cuando por causas que se investigan se habría producido una pérdida de gas en una garrafa, lo que derivó en una explosión seguida de un voraz incendio que consumió rápidamente toda la estructura.

En el lugar funcionaba el emprendimiento gastronómico “Locos por la Hamburguesa”, cuyo carro quedó totalmente destruido a raíz de las llamas, provocando pérdidas materiales totales.

En el momento del siniestro se encontraban trabajando tres personas, quienes lograron salir a tiempo del lugar y resultaron ilesas.

El fuego se propagó en cuestión de segundos, generando la destrucción total del puesto de comidas, mientras vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia. Las causas del hecho son materia de investigación.