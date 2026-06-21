Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 JUN 2026 | 15º
X
Policiales

Voraz incendio destruyó por completo un carro de comidas en el barrio Campo Contreras

El siniestro se habría originado por una fuga de gas en una garrafa. El emprendimiento quedó con pérdidas totales. No hubo heridos.

Hoy 12:53

Un incendio de importantes dimensiones destruyó por completo un carro de comidas en el barrio Campo Contreras, en la ciudad de Santiago del Estero, durante la medianoche del sábado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho se registró en la manzana 23, cuando por causas que se investigan se habría producido una pérdida de gas en una garrafa, lo que derivó en una explosión seguida de un voraz incendio que consumió rápidamente toda la estructura.

En el lugar funcionaba el emprendimiento gastronómico “Locos por la Hamburguesa”, cuyo carro quedó totalmente destruido a raíz de las llamas, provocando pérdidas materiales totales.

En el momento del siniestro se encontraban trabajando tres personas, quienes lograron salir a tiempo del lugar y resultaron ilesas.

El fuego se propagó en cuestión de segundos, generando la destrucción total del puesto de comidas, mientras vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia. Las causas del hecho son materia de investigación.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Qué necesita Argentina para asegurarse el primer lugar de su grupo en el Mundial
  2. 2. Violento derrape en plena avenida Belgrano deja a un motociclista herido de gravedad
  3. 3. En vivo: España va por su primer triunfo en el Mundial ante una Arabia Saudita que busca dar otro golpe
  4. 4. Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy domingo 21 de junio, horarios y TV
  5. 5. Video: salieron a la luz imágenes de Jésica Cirio junto a fajos de dólares
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT