Robo en una iglesia del barrio Ejército Argentino: ingresaron tras hacer un boquete en la pared

El hecho ocurrió en el templo adventista ubicado sobre calle Nicolás Repetto. El delincuente se llevó distintos elementos de valor. Investigan las cámaras de seguridad.

Hoy 13:43

Un robo fue denunciado en una iglesia adventista del séptimo día, ubicada en calle Nicolás Repetto 185 (ex calle 57 y 3), en el barrio Ejército Argentino de la ciudad de Santiago del Estero.

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De acuerdo con la información aportada al whatsap de Diario Panorama (3855795000), el o los autores del hecho habrían ingresado al lugar tras realizar un boquete en una de las paredes del edificio, logrando sustraer distintos elementos del interior.

Entre los objetos robados se mencionan una pava eléctrica, tuppers grandes con cubiertos, tazas de vidrio y plástico, un florero, una jarra de vidrio y varias bandejas de acero inoxidable, además de otros elementos destinados a donaciones que quedaron en el lugar.

En su huida, el autor del hecho habría dejado abandonados una cortadora de césped, un anafe y una bolsa con juguetes que también estaban destinados a fines solidarios.

Según las primeras averiguaciones, se trataría del robo número 30 registrado en la zona, lo que genera preocupación entre los vecinos y miembros de la comunidad religiosa.

Efectivos de la Comisaría Comunitaria N°11 se hicieron presentes en el lugar para constatar el ilícito e iniciar las actuaciones correspondientes. Además, se aportaron registros fílmicos a la investigación con el objetivo de identificar al presunto autor.

El hecho es materia de investigación, mientras se analizan las imágenes de seguridad para avanzar en la causa.