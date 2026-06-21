Una joven denunció a su padre por una feroz golpiza en una vivienda del barrio Parque

La víctima, una joven de 19 años, aseguró que el hombre irrumpió en su casa del barrio Parque y la atacó sin mediar explicación. La Fiscalía ordenó medidas de protección e inició una investigación.

Hoy 16:30

Una joven de 19 años denunció haber sido víctima de un violento episodio de agresión por parte de su padre, en un hecho ocurrido en una vivienda ubicada sobre calle Salta, en el barrio Parque.

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De acuerdo con la presentación realizada ante las autoridades policiales, el hombre llegó al domicilio y comenzó a insultarla de manera agresiva. La situación escaló rápidamente cuando, según el relato de la damnificada, el sujeto pasó de las agresiones verbales a los golpes.

La joven manifestó que fue atacada con golpes de puño y patadas, y que incluso su progenitor la tomó del cuello durante el episodio, generando momentos de extrema tensión y temor.

Ante la gravedad de lo ocurrido, la víctima logró dar aviso a la Policía. Antes de la llegada de los efectivos, el agresor abandonó el lugar.

Tras recibir la denuncia, personal de la Comisaría Comunitaria N° 1 puso en conocimiento de los hechos a la fiscal de turno de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, Dra. Silvana Paz, quien dispuso una serie de medidas para avanzar con la investigación.

La representante del Ministerio Público ordenó activar un dispositivo de emergencia para garantizar la protección de la joven, además de iniciar las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar las responsabilidades del denunciado.