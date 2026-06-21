Confirmaron las condenas perpetuas para los asesinos de Uma Aguilera

La Justicia bonaerense ratificó las penas contra tres de los responsables del crimen de la niña de 9 años asesinada durante un intento de robo en enero de 2024. También quedó firme la condena de otro integrante de la banda.

Hoy 16:45

La Sala IV del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires confirmó las condenas a prisión perpetua de Axel Emiliano Rojas, Miguel Pastor Romero Molinas y Ariel Acuña Vega por el crimen de Uma Aguilera, la niña de 9 años que murió durante un intento de robo ocurrido en enero de 2024 en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora.

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En una resolución de 34 páginas, los magistrados rechazaron los recursos presentados por las defensas y ratificaron las penas que habían sido impuestas en junio de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Lomas de Zamora. Asimismo, confirmaron la condena de cinco años de prisión para Nahuel Santiago Coman por su participación en uno de los hechos delictivos atribuidos al grupo.

Los jueces descartaron uno de los principales argumentos de los acusados, quienes sostenían que no habían advertido la presencia de la niña dentro del vehículo al momento del ataque. Para el tribunal, las pruebas incorporadas durante el juicio demostraron lo contrario.

Según la reconstrucción judicial, el hecho ocurrió la mañana del 22 de enero de 2024, cuando Eduardo Aguilera, custodio de la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, se disponía a salir de su vivienda junto a su hija Uma. Mientras la familia abordaba el automóvil, los delincuentes llegaron a bordo de un vehículo que habían robado minutos antes e intentaron apoderarse del Ford Ka.

El fallo destaca que los padres no opusieron resistencia y que incluso advirtieron a los asaltantes sobre la presencia de la niña en el interior del auto. Pese a ello, los agresores continuaron con la maniobra y efectuaron disparos hacia el vehículo.

Los magistrados remarcaron que los tiros fueron realizados a corta distancia y dirigidos directamente al interior del automóvil. Uno de los proyectiles impactó en la menor, quien sufrió heridas de extrema gravedad y falleció horas después.

Además, Casación rechazó la versión de Ariel Acuña Vega, quien intentó desvincularse del hecho asegurando que había sido obligado por los demás integrantes de la banda a detener el vehículo frente a la vivienda de las víctimas. Los jueces concluyeron que participó activamente del plan delictivo.

La resolución también sostuvo que los cuatro acusados actuaron bajo un acuerdo previo, formando parte de una misma secuencia criminal que había comenzado con el robo de otro automóvil utilizado para llegar hasta la casa de la familia Aguilera.

Con esta decisión, quedaron firmes las condenas perpetuas para los tres principales responsables del homicidio criminis causa de Uma Aguilera, un crimen que generó una profunda conmoción en todo el país y reavivó el debate sobre la inseguridad y la violencia durante los robos.