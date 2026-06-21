Milei relanza la estrategia de comunicación del Gobierno con la llegada de Adrián Ravier como nuevo vocero

En medio de la ratificación de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete y tensiones por su situación en el Congreso, el presidente Javier Milei busca reordenar la comunicación oficial.

Hoy 18:08

El presidente Javier Milei avanza con una reconfiguración del esquema de comunicación del Gobierno en un contexto político atravesado por tensiones internas y debates en el Congreso. Aunque ratificó a Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete, el Ejecutivo considera necesario recuperar iniciativa comunicacional frente a la creciente presión política y mediática.

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En ese marco, Milei se mostrará públicamente junto a su nuevo vocero, el economista Adrián Ravier, en un evento que se realizará este martes a las 19.30 en Buenos Aires. La actividad tendrá lugar en la sede de la Fundación Faro, espacio considerado clave dentro del entramado intelectual del Gobierno.

El encuentro ya había sido programado la semana pasada, antes de que se confirmaran cambios en la vocería oficial. Ravier, quien se desempeñaba como director académico de la fundación, fue designado para encarar una nueva etapa en la estrategia de comunicación del Poder Ejecutivo.

Durante el evento, el nuevo vocero presentará el libro “La Batalla por la Macroeconomía”, una obra escrita junto al propio Milei, en la que se abordan discusiones sobre los principales pensadores económicos del siglo XX y las ideas de la llamada Escuela Austríaca.

La jornada, bajo el lema “Ideas para una sociedad libre”, también incluirá una conversación entre David Friedman, hijo del economista Milton Friedman, y el ideólogo liberal Alberto Benegas Lynch (h), en un panel que buscará reforzar el perfil doctrinario de la gestión.

En paralelo, Ravier comenzará a reunirse con equipos de comunicación vinculados a la Jefatura de Gabinete para coordinar la transición con el esquema que hasta ahora encabezaba Adorni. Se prevé que su primera conferencia de prensa podría realizarse en el transcurso de esta misma semana.

La llegada del nuevo portavoz se vincula también con el escenario que atraviesa Adorni, quien enfrenta cuestionamientos políticos y la posibilidad de una interpelación legislativa, en medio de discusiones sobre su situación patrimonial.

El reordenamiento comunicacional se produce, además, en la previa de una nueva gira internacional del Presidente a Madrid, donde buscará reforzar su agenda exterior mientras redefine el esquema de vocería en el plano local.