Colombia: De la Espriella se impone por mínima diferencia y se queda con la presidencia en un balotaje histórico

Con el 99,74% del escrutinio, el candidato de derecha radical superó a Iván Cepeda por menos de un punto en una elección marcada por la polarización y denuncias de irregularidades.

Hoy 19:56

El candidato de derecha radical Abelardo de la Espriella fue electo presidente de Colombia, según el conteo preliminar del balotaje celebrado este domingo, en una de las elecciones más ajustadas de la historia reciente del país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con el 99,74% de los votos escrutados, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, alcanzó el 49,65% de los sufragios, frente al 48,70% obtenido por el candidato de izquierda Iván Cepeda, del Pacto Histórico. La diferencia final fue de alrededor de 246.000 votos.

La elección, caracterizada por una fuerte polarización política, dejó al país prácticamente dividido en dos bloques, con una participación que superó el 63% del padrón electoral.

El resultado también incluyó un 1,63% de votos en blanco, mientras que el resto corresponde a sufragios nulos, en una jornada que se desarrolló con alta expectativa hasta el cierre del escrutinio.

Tras conocerse los resultados preliminares, el presidente saliente Gustavo Petro denunció “irregularidades” en el proceso electoral y pidió revisar algunas mesas de votación. A través de sus redes sociales, sostuvo que aún no puede confirmarse plenamente el resultado y reclamó impugnaciones en determinados centros de escrutinio.

El triunfo de De la Espriella lo posiciona como el nuevo mandatario colombiano, con asunción prevista para el 7 de agosto, aunque desde distintos sectores políticos se aguarda la validación definitiva del escrutinio final en los próximos días.