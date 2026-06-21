Balotaje en Colombia: De la Espriella se impone por estrecho margen con el 89% de las mesas escrutadas

El candidato de derecha radical supera a Iván Cepeda por menos de dos puntos en un conteo oficial ajustado. La definición presidencial se encamina a una de las elecciones más reñidas de los últimos años.

Hoy 19:01

Con el 89,58% de los sufragios escrutados, el candidato de derecha radical Abelardo de la Espriella se ubica al frente del balotaje presidencial en Colombia, aunque con una ventaja mínima sobre el postulante de izquierda Iván Cepeda.

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Según el conteo oficial, De la Espriella, representante del movimiento Defensores de la Patria, alcanza el 50,10% de los votos, mientras que Cepeda, del Pacto Histórico, registra el 48,25%. El voto en blanco, en tanto, se ubica en el 1,63%, en una elección marcada por la paridad entre ambos espacios.

La jornada electoral se desarrolló sin incidentes relevantes y con una participación de más de 41 millones de ciudadanos habilitados para sufragar en todo el país. El resultado final definirá al próximo presidente colombiano, quien asumirá el cargo el 7 de agosto.

Durante la jornada, ambos candidatos emitieron su voto en distintas ciudades. De la Espriella lo hizo en Barranquilla, donde se mostró confiado en el triunfo y apeló a un discurso de fuerte tono político, mientras que Cepeda votó en Bogotá acompañado por referentes de su espacio, a la espera de una eventual remontada en el tramo final del escrutinio.

El presidente saliente Gustavo Petro también participó de la votación en lo que fue su última intervención electoral como jefe de Estado, en un clima institucional sin mayores contratiempos.

Con un resultado todavía abierto y diferencias mínimas entre los principales candidatos, el país espera la finalización del escrutinio oficial que definirá uno de los comicios más ajustados de los últimos tiempos en Colombia.