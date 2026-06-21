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SANTIAGO DEL ESTERO | 21 JUN 2026 | 15º
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Policiales

Dolor en las redes por la muerte de Gabriel Infante tras un grave accidente en moto

El motociclista que protagonizó un grave siniestro vial durante la madrugada de este domingo en avenida Belgrano murió horas después a causa de las graves lesiones sufridas.

Hoy 18:39
Gabriel Infante
Redes Infante

La muerte de Leandro Gabriel Infante generó una profunda conmoción entre familiares, amigos y conocidos, quienes utilizaron las redes sociales para expresar su dolor y despedir al joven motociclista que perdió la vida este domingo tras protagonizar un grave accidente en la ciudad Capital.

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El siniestro ocurrió minutos antes de las 6 de la mañana en la intersección de avenida Belgrano y calle Chasqui, en diagonal a una sucursal de Changomas. Por causas que son materia de investigación, el joven perdió el control de la motocicleta en la que circulaba y terminó derrapando sobre la calzada.

Tras el accidente, Leandro fue asistido por personal de emergencias y trasladado en estado crítico a un centro de salud. Durante las primeras horas de la mañana, familiares y amigos impulsaron cadenas de oración a través de las redes sociales, donde solicitaron acompañamiento y mensajes de fe ante la delicada situación que atravesaba.

Sin embargo, con el correr de las horas se confirmó la peor noticia. La gravedad de las lesiones sufridas provocó su fallecimiento, situación que generó una inmediata reacción entre quienes lo conocían.

Redes Infante Redes Infante

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Luego de conocerse el desenlace, las publicaciones de despedida comenzaron a multiplicarse. Amigos, familiares y allegados compartieron fotografías, recuerdos y mensajes cargados de emoción para despedir al joven, reflejando el profundo impacto que causó su partida.

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Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando para establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial que terminó con la vida de Leandro Gabriel Infante.

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