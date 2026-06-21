La Justicia allanó las viviendas de Jesica Cirio y Elías Piccirillo por los videos de los dólares

La medida fue ordenada por el juez Luis Armella luego de que se conocieran imágenes en las que la modelo aparece mostrando fajos de dólares ocultos en distintos sectores de una vivienda que compartía con Martín Insaurralde.

Hoy 19:06

La Justicia avanzó este domingo en la investigación sobre el patrimonio del exfuncionario Martín Insaurralde y ordenó allanamientos en las viviendas de Jesica Cirio y Elías Piccirillo, luego de la difusión de videos en los que se observa a la conductora exhibiendo importantes sumas de dinero en efectivo.

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Los procedimientos fueron solicitados por el fiscal Sergio Mola y autorizados por el juez Luis Armella, quien dispuso el secuestro de teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos que pudieran resultar de interés para la causa.

Los operativos fueron realizados por efectivos de Gendarmería Nacional en un departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo y en otro inmueble de Banfield, donde Piccirillo cumple prisión domiciliaria en el marco de una investigación distinta.

Según trascendió, los allanamientos concluyeron durante las primeras horas de la mañana y no se lograron secuestrar los elementos que buscaban los investigadores.

La medida judicial se produjo después de la difusión de videos que muestran a Cirio recorriendo un vestidor mientras exhibe fajos de dólares almacenados en cajones, estantes y bolsas plásticas transparentes. Las imágenes habrían sido registradas en una vivienda de un country de San Vicente, donde residió junto a Insaurralde.

Ahora, el material audiovisual será incorporado al expediente y sometido a peritajes para determinar la autenticidad de las grabaciones y estimar el monto del dinero que aparece en ellas.

Por su parte, Cirio negó la validez de los videos y sostuvo, a través de un comunicado difundido en redes sociales, que se trata de "manipulaciones digitales". Además, afirmó que todos sus ingresos fueron declarados y que nunca recibió observaciones de los organismos de control fiscal.

Mientras tanto, la investigación sobre el patrimonio de Insaurralde continúa y suma un nuevo capítulo tras la aparición de las imágenes que generaron fuerte repercusión política y judicial.