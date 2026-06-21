Video: escupieron a Lilia Lemoine en la cara y respondió con una cachetada

El episodio ocurrió en el centro de Rosario, durante una recorrida por el Día de la Bandera. La legisladora aseguró que fue agredida verbalmente antes de recibir un escupitajo en el rostro.

Hoy 21:30

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, protagonizó este domingo un tenso episodio en la ciudad de Rosario, cuando reaccionó con un cachetazo contra una mujer que, según quedó registrado en video, la había insultado y escupido en el rostro.

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El hecho ocurrió en la intersección de las calles Rioja y Buenos Aires, a pocas cuadras del Monumento Nacional a la Bandera, en el marco de las actividades oficiales por el Día de la Bandera en la provincia de Santa Fe.

De acuerdo con las imágenes difundidas posteriormente, una mujer que circulaba en bicicleta comenzó a lanzar insultos contra la legisladora desde cierta distancia. Entre otras expresiones, le gritó "facha de mierd*", "put*" y "yegua" mientras se acercaba.

La situación escaló cuando la mujer se aproximó al rostro de Lemoine y la escupió. Inmediatamente después, la diputada respondió con un cachetazo y le recriminó la agresión.

Toda la secuencia fue grabada por la diputada nacional María Celeste Ponce, quien acompañaba a Lemoine durante la recorrida y registró el episodio con su teléfono celular.

Más tarde, la legisladora realizó un descargo a través de su cuenta de X, donde sostuvo que el hostigamiento verbal recibido fue tan grave como la agresión física.

"Que les quede claro, no les tengo miedo, les tengo asco", escribió Lemoine al referirse al incidente ocurrido en las calles rosarinas.

El episodio generó una fuerte repercusión en redes sociales y volvió a poner en debate los límites de la confrontación política y las agresiones entre dirigentes y ciudadanos en espacios públicos.