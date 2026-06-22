Trump habló con Abelardo de la Espriella y lo invitó a la Casa Blanca tras su triunfo electoral

El presidente electo de Colombia aseguró que recibió el llamado del mandatario estadounidense horas después de conocerse los resultados. Además, Marco Rubio anunció el inicio de una agenda conjunta en materia de seguridad, migración y relaciones económicas.

Hoy 00:13

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró que mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pocas horas después de conocerse los resultados del balotaje que lo consagró como nuevo mandatario del país sudamericano.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante un mensaje brindado ante sus seguidores, De la Espriella celebró la victoria electoral y agradeció el respaldo recibido durante la campaña. En ese contexto, reveló que había sido contactado desde Washington y que tuvo la oportunidad de dialogar directamente con Trump.

"Acabo de hablar con el presidente Trump y ha manifestado su apoyo y reconocimiento a nuestra victoria", expresó el dirigente, quien estuvo acompañado por quien será su vicepresidente, José Manuel Restrepo.

Según trascendió, durante la conversación el mandatario estadounidense habría felicitado al presidente electo y lo invitó a visitar la Casa Blanca en el marco de una futura agenda bilateral. Entre los temas abordados figuraron la lucha contra el crimen organizado, el fortalecimiento de la seguridad y el control de la migración.

La comunicación se sumó al contacto que De la Espriella mantuvo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien confirmó la charla a través de sus redes sociales.

"Acabo de hablar con el presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella para felicitarlo por su victoria electoral", escribió el funcionario estadounidense.

En el mismo mensaje, Rubio manifestó la intención de trabajar junto a la próxima administración colombiana en una agenda centrada en la seguridad regional, el combate a la inmigración ilegal y el fortalecimiento de los vínculos económicos entre ambos países.

"La Administración Trump espera con interés trabajar estrechamente con su próxima administración para avanzar en la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos", señaló.

De acuerdo con los resultados oficiales difundidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil, la elección se definió por un margen estrecho, en una de las contiendas más reñidas de los últimos años en Colombia.

Con este escenario, De la Espriella comenzará el proceso de transición hacia la presidencia con el respaldo de importantes referentes de la derecha internacional y con la expectativa de recomponer y fortalecer la relación estratégica con Estados Unidos.