Argelia eliminó a Jordania y Argentina se quedó con el Grupo J del Mundial 2026

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En San Francisco, los africanos lo dieron para vuelta para imponerse por 2-1 y definirán ante Austria el segundo puesto del Grupo J, que ya se lo aseguró la Selección Argentina.
Argelia eliminó a Jordania al imponerse por 2-1 en el cierre de la fecha 2 del Grupo J del Mundial 2026 y le permitió a la Selección Argentina ya asegurarse el primer puesto gracias al triunfo por 2-0 ante Austria con el doblete de Lionel Messi.
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Nizar Al Rashdan abrió el marcador en San Francisco, pero Nadhir Benbouali y Amine Gouiri lo dieron vuelta para los africanos, que pelearán ante los europeos por el segundo.
Un empate, incluso, podría meter a ambos en los dieciseisavos de final pensado en los mejores terceros y la "ventaja" que tendrán es que jugarán con todos los resultados puestos.