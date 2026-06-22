Robo millonario y arma en San Pedro preocupa a la comunidad

Un robo de cinco millones de pesos y un arma de fuego ocurrido en San Pedro ha generado preocupación en la comunidad local.

Hoy 02:12

En un incidente alarmante, delincuentes han sustraído cinco millones de pesos y un arma de fuego tras violentar una camioneta en la ciudad de San Pedro. El hecho tuvo lugar el pasado viernes a las 21.50, específicamente en la calle San Lorenzo del barrio San Martín.

La situación fue reportada al Sistema de Emergencias 911 por un transeúnte que observó el robo en curso, lo que ocasionó la rápida intervención de una comisión policial en la zona.

Al llegar, los agentes se entrevistaron con un hombre de 34 años quien relató que delincuentes rompieron las ventanillas delanteras de su camioneta Toyota Hilux. Este robo no solo incluyó la sustracción de una mochila, sino también de un arma de fuego marca Bersa calibre 380, junto con un cargador y siete cartuchos.

El damnificado indicó que había regresado a su hogar y que el ilícito se produjo durante una ausencia de aproximadamente 30 minutos mientras buscaba un pedido de comida rápida. Durante esa misma ocasión, observó a un hombre en actitud sospechosa en un área verde cercana, pero al volver, ya no estaba presente.

Las fuerzas policiales realizaron recorridos por la zona en busca del sospechoso, aunque no lograron encontrarlo. Asimismo, el departamento de Criminalística llevó a cabo las pericias pertinentes para esclarecer el hecho.

Las actuaciones del caso han sido remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien ha solicitado un relevamiento de cámaras de seguridad en la zona para avanzar en la investigación.

La denuncia formal fue presentada en la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2, donde los efectivos han asumido la responsabilidad de las actuaciones complementarias.