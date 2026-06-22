Una planta de gas atacada por Irán en Qatar se incendió al volver a operar y dejó decenas de heridos

El incidente ocurrió en Ras Laffan, uno de los mayores complejos de gas natural licuado (GNL) del mundo y eje del suministro energético del país. Equipos de emergencia trabajaron en la planta tras el siniestro, mientras continúa la búsqueda de personas desaparecidas.

Hoy 05:11

Al menos 54 personas resultaron heridas y otras 18 permanecen desaparecidas tras el incendio registrado en una planta de gas en la Ciudad Industrial de Ras Laffan, en Qatar. El incidente ocurrió durante el reinicio de sus operaciones luego de haber sido atacada meses atrás en el marco de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel.

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El hecho ocurrió en una instalación operada por QatarEnergy en Ras Laffan, uno de los mayores complejos de gas natural licuado (GNL) del mundo y eje del suministro energético del país. El siniestro se produjo mientras técnicos intentaban reactivar la actividad en la planta, paralizada tras los ataques sufridos durante el conflicto.

"El número total de heridos en el incidente ocurrido en una fábrica de la zona Industrial de Ras Laffan asciende a 54", informó el Ministerio del Interior qatarí en un comunicado oficial, en el que también se detalló que equipos de rescate continúan trabajando para dar con 18 personas desaparecidas.

La compañía estatal precisó que el episodio se desencadenó “durante la puesta en marcha de las operaciones en la Ciudad Industrial de Ras Laffan, que provocó una explosión e incendio en la planta local de suministro de gas de Barzan en la noche del domingo 21 de junio de 2026”.

“Los equipos de respuesta de emergencia se desplegaron de inmediato para contener el incendio, que ya está bajo control”, agregó el comunicado oficial.

Ras Laffan es la ciudad industrial y corazón energético de Catar. Está ubicada a unos 80 km al norte de la capital qatarí, Doha, donde se encuentra la mayor planta de procesamiento de gas natural licuado (GNL) del mundo.

El enorme complejo, que abarca casi 300 kilómetros cuadrados, está gestionado por QatarEnergy y representa uno de los nodos más críticos para el suministro mundial de gas, procesando grandes reservas extraídas del golfo Pérsico.

Qatar, que ahora media para la puesta en marcha del memorando de entendimiento firmado la semana pasada por Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra, fue blanco de varios ataques con drones y misiles iraníes durante el conflicto, por acoger en su territorio una de las principales bases militares estadounidenses en Oriente Medio.