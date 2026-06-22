Aberrante caso en Los Juríes: abusó de la nieta de su pareja cuando esta fue a misa

Una denuncia por abuso sexual contra una menor conmociona a la ciudad del departamento Taboada. La Justicia ya interviene y dispuso medidas para proteger a la víctima e investigar el hecho.

Hoy 06:45

Una joven madre de 26 años se presentó en la dependencia policial de la ciudad de Los Juríes para denunciar un grave hecho de abuso sexual simple en perjuicio de su hija menor de edad, quien fue atacada mientras se encontraba de paseo en la casa de su abuela.

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La joven madre compareció ante las autoridades visiblemente afectada para relatar lo sucedido y exigir el inmediato accionar de la Justicia.

Según el testimonio brindado por la progenitora, los hechos ocurrieron mientras la víctima se encontraba pasando unos días de visita en la vivienda de su abuela materna, en el interior de la mencionada ciudad.

La mujer explicó que lo que se perfilaba como una estadía familiar habitual dio un giro dramático durante las últimas horas de la noche, cuando la dueña de casa se ausentó temporalmente de la propiedad, dejando a la niña bajo el cuidado de su esposo, el acusado.

Siempre en función de la denuncia, la reconstrucción inicial sostenía que la abuela de la menor asistió a una celebración religiosa en compañía de su marido. Sin embargo, por razones que se intentan establecer, éste último regresó a la vivienda donde se encontraba la menor sola.

Fue entonces cuando el sospechoso —aprovechando que estaba completamente solo en el inmueble durante unos minutos— habría consumado el ataque que motivó la posterior denuncia penal.

El aberrante episodio quedó al descubierto inmediatamente después del regreso de la mujer a la vivienda. De acuerdo con el relato de la madre, su hija corrió hacia su abuela llorando desconsoladamente y en un avanzado estado de angustia.

En medio de una crisis de llanto, la pequeña logró quebrar el silencio y relató con detalles que su esposo la había manoseado aprovechando la total ausencia de testigos.

Ante la gravedad del relato y la contundencia de la acusación, se dio inmediata intervención a la Unidad Fiscal de la ciudad de Añatuya. Las autoridades judiciales ordenaron de manera urgente una serie de medidas de rigor técnico y legal para preservar las pruebas, resguardar la seguridad de la víctima y determinar el grado de responsabilidad penal del acusado.

Entre las directivas dictadas por la Fiscalía, se dispuso que la niña reciba contención psicológica urgente por parte del cuerpo de profesionales, mientras las averiguaciones continúan.