Alerta sanitaria en Bariloche por un nuevo caso de hantavirus

La paciente es la esposa de un hombre que cursó la enfermedad hace semanas y permanece internada en terapia intensiva en el Hospital Zonal Bariloche, mientras se activan los protocolos de seguimiento y prevención.

Hoy 07:55

El Hospital Zonal Bariloche confirmó el jueves un nuevo caso de hantavirus en la región andina. Se trata de una mujer adulta, esposa de un hombre que había padecido la enfermedad hace aproximadamente 45 días y que ya recibió el alta médica.

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Según informaron desde el centro de salud, la paciente había cumplido previamente el aislamiento preventivo de 21 días destinado a contactos estrechos y durante ese período no presentó síntomas ni había retomado su actividad laboral. Sin embargo, en los últimos días comenzó a experimentar fiebre, dolores musculares y tos, síntomas que inicialmente fueron atribuidos a una infección urinaria. Tras los estudios correspondientes, se confirmó la infección por hantavirus mediante análisis de laboratorio.

Actualmente, la mujer se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Zonal Bariloche. Desde el establecimiento aclararon que la internación en terapia intensiva responde a una medida de precaución para realizar un monitoreo permanente de su evolución. El parte médico oficial indicó que la paciente presenta un estado general estable.

Protocolos sanitarios y seguimiento

Ante la confirmación del caso, el Área de Epidemiología y el Hospital Zonal activaron los protocolos establecidos para este tipo de enfermedades, incluyendo la vigilancia epidemiológica y el control del foco, así como el seguimiento de las personas que mantuvieron contacto con la paciente. Las autoridades continuarán monitoreando la situación y brindarán información actualizada sobre la evolución clínica en los próximos días.

Qué es el hantavirus

El hantavirus es una enfermedad viral que se transmite principalmente a través del contacto con secreciones o excrementos de roedores infectados.

Sus síntomas incluyen fiebre, dolores musculares, cansancio, tos y dificultades respiratorias. Puede evolucionar rápidamente y causar complicaciones graves, por lo que se recomienda la consulta inmediata ante la aparición de signos compatibles, especialmente en zonas con antecedentes de circulación del virus.

El nuevo caso en Bariloche pone nuevamente en alerta a la región andina, donde las autoridades sanitarias mantienen activos los protocolos de vigilancia y prevención para evitar nuevos contagios.