"Con las elecciones en Colombia, América Latina se inclinó a la derecha definitivamente"

Así lo consideró en su columna para Radio Panorama de este lunes el licenciado Osvaldo Granados, a propósito del triunfo de Abelardo de la Espriella en las presidenciales del país cafetero.

Hoy 08:24

El licenciado Osvaldo Granados afirmó este lunes en su espacio en Radio Panorama que, tras las elecciones en Colombia, América Latina se inclinó “definitivamente” hacia la derecha, en referencia al triunfo del presidente electo colombiano Abelardo de la Espriella.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“América Latina se inclinó a la derecha definitivamente, Lula está aislado, con Chile, Perú y Colombia. Venezuela está en otra cosa con EE.UU. adentro, Cuba quiere cambiar la economía pero nadie le cree. Es interesante lo que sucedió, porque es una tendencia. En Europa está pasando lo mismo, es un fenómeno mundial”, señaló Granados, quien interpretó el resultado como parte de un reordenamiento político global.

En su análisis, el economista agregó que “todo está cambiando” y que se trata de un escenario en transformación, marcado por la fragmentación política y la falta de grandes diferencias en los porcentajes de voto en distintos países.

Por otro lado, Granados también abordó temas económicos y políticos de la región. En ese sentido, mencionó declaraciones de Martín Tetaz sobre un supuesto “boom económico del lado de la cordillera”, y señaló que el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, planteó recurrir a la Justicia para reclamar tierras que considera pertenecientes a su provincia y que actualmente forman parte de San Juan.

En el plano económico, destacó que las ventas por el Día del Padre impulsaron el sector textil y que el índice Di Tella —que mide la confianza del consumidor— registró un aumento del 5,4%, vinculado a expectativas inflacionarias.

Finalmente, sostuvo que la falta de inversión sostenida desde 2011 impactó en el desarrollo económico del país y remarcó la importancia de generar condiciones para atraer capitales. En ese sentido, mencionó el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), al que consideró una herramienta clave para impulsar la llegada de inversiones y el crecimiento económico.