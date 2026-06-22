La Selección Argentina perfila un cambio para enfrentar a Austria por el Mundial 2026

Lionel Scaloni ultima detalles para el duelo de la segunda fecha del Grupo J y todo indica que realizará una sola modificación respecto del equipo que goleó a Argelia en el debut.

Hoy 09:43

Tras el sólido estreno con victoria sobre Argelia, la Selección Argentina ya tiene la mira puesta en el compromiso de este lunes ante Austria, desde las 14, por la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026. El entrenador Lionel Scaloni prepara el equipo con el objetivo de conseguir un nuevo triunfo que le permita asegurar la clasificación a los dieciseisavos de final.

La principal novedad estará en el lateral derecho. Gonzalo Montiel arrastra una sobrecarga en el isquiotibial derecho y será preservado, por lo que Nahuel Molina ocupará su lugar desde el inicio. El defensor es una pieza de confianza para el cuerpo técnico y todo indica que será la única variante respecto al once que comenzó el debut.

En ataque, Julián Álvarez aparece como una alternativa luego de dejar atrás la molestia en el tobillo que lo afectó en los últimos días. Sin embargo, Lautaro Martínez seguiría siendo titular, ya que la Araña todavía busca recuperar ritmo de competencia y Scaloni apostaría por mantener la dupla ofensiva que inició el torneo.

Otra de las dudas pasa por el sector izquierdo del mediocampo ofensivo. Thiago Almada cuenta con ventaja para conservar su lugar entre los titulares, aunque Nicolás González sigue en consideración y pelea por ingresar desde el arranque. De todos modos, el ex Vélez sería nuevamente el elegido para integrar la formación inicial.

Además, Facundo Medina continuará como lateral izquierdo debido a que Nicolás Tagliafico todavía se recupera de un desgarro en el sóleo y será llevado con cautela. El defensor podría sumar minutos durante el segundo tiempo, al igual que Leandro Paredes, quien ya se encuentra nuevamente a disposición del cuerpo técnico.

La probable formación de la Selección Argentina para enfrentar a Austria sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez.