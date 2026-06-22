Leandro Lozano se realiza la revisión médica y está a un paso de convertirse en refuerzo de Boca

El lateral uruguayo de 27 años llegó para completar los estudios médicos y firmará un contrato por tres temporadas con el Xeneize, que acordó su incorporación desde Argentinos Juniors.

Hoy 10:40

Boca está muy cerca de concretar su primera incorporación del mercado de pases. Leandro Lozano ya se encuentra realizando la revisión médica y, una vez completados los estudios de rutina, firmará su contrato para transformarse oficialmente en nuevo jugador del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

El lateral derecho uruguayo, proveniente de Argentinos Juniors, rubricará un vínculo por los próximos tres años luego de que ambas instituciones alcanzaran un acuerdo por una transferencia cercana a los 3,5 millones de dólares. De esta manera, el defensor se sumará de inmediato a la pretemporada que comenzó el plantel azul y oro.

La llegada de Lozano busca cubrir una posición que quedó sin un dueño fijo tras la baja de rendimiento de Luis Advíncula durante la última temporada. Además, la salida de Juan Barinaga y Marcelo Weigandt dejó al sector derecho de la defensa con pocas variantes, por lo que el uruguayo aparece como un serio candidato para ganarse la titularidad desde sus primeros partidos.

En el plantel actual, la principal alternativa para ese puesto será Dylan Gorosito, una de las jóvenes promesas que el cuerpo técnico pretende potenciar. También Malcom Braida puede desempeñarse como una opción de emergencia, aunque habitualmente se desempeña por el lateral izquierdo.

Con varias semanas de trabajo por delante, Leandro Lozano tendrá tiempo para adaptarse a sus nuevos compañeros y a la idea de juego de Arruabarrena antes del inicio de la competencia oficial, que incluirá el cruce por los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana frente a O'Higgins y el compromiso por la Copa Argentina ante Sarmiento de Junín.