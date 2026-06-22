Desde España aseguran que Al-Ahli presentó una millonaria oferta por Thiago Almada

El club saudí habría puesto sobre la mesa una propuesta cercana a los 27 millones de euros para incorporar al mediocampista argentino, quien definiría su futuro una vez finalizada la participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Hoy 11:40

Thiago Almada volvió a convertirse en protagonista del mercado de pases internacional. Según informaron medios españoles, Al-Ahli presentó una oferta cercana a los 27 millones de euros para quedarse con el talentoso volante argentino y, además, le acercó una propuesta contractual por las próximas tres temporadas.

Pese al fuerte interés del conjunto saudí, el mediocampista tendría decidido postergar cualquier definición sobre su futuro hasta después del Mundial 2026. En este momento, su prioridad es mantenerse enfocado en la Selección Argentina, con la que viene sumando minutos y protagonismo en la competencia.

De acuerdo con la información difundida en España, la oferta también resulta atractiva para el club dueño de su pase, que analiza distintas alternativas para recuperar la inversión realizada por el futbolista. Mientras tanto, Almada continúa despertando el interés de varias instituciones gracias a su presente y proyección.

El exjugador de Vélez Sarsfield tendría como principal objetivo continuar su carrera en un proyecto deportivo competitivo y, en lo posible, seguir vinculado al fútbol europeo. Por esa razón, aprovechar una buena actuación en la Copa del Mundo podría abrirle nuevas oportunidades antes de tomar una decisión definitiva.

Además del interés de Al-Ahli, trascendió que equipos de Brasil también realizaron consultas por su situación y que River Plate siguió de cerca su evolución. Sin embargo, el poderío económico de la propuesta llegada desde Arabia Saudita aparece como un factor difícil de igualar para el resto de los interesados.

Por ahora, Thiago Almada mantiene toda su atención puesta en la participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Una vez finalizado el certamen, el volante evaluará las ofertas disponibles y decidirá cuál será el próximo paso en una carrera que continúa en ascenso.