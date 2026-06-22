Qué dice la IA sobre el resultado de la Selección Argentina ante Austria en el Mundial 2026

Tras acertar el 3-0 frente a Argelia, la inteligencia artificial volvió a analizar el presente de la Scaloneta y anticipó el resultado por la segunda fecha del Grupo J.

Hoy 12:00

La Selección Argentina afrontará este lunes un nuevo desafío en el Mundial 2026, cuando se mida con Austria por la segunda jornada del Grupo J. Luego del contundente 3-0 sobre Argelia en el debut, el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará un nuevo triunfo que le permita asegurar su clasificación a la siguiente instancia del certamen.

En la previa del encuentro, ChatGPT volvió a realizar un análisis del partido y se animó a pronosticar un resultado exacto. Después de haber anticipado correctamente la victoria argentina por 3-0 en la primera fecha, la inteligencia artificial proyectó ahora un éxito más ajustado para la Albiceleste: 2-1 sobre el conjunto austríaco.

Resultado IA

Para elaborar esa predicción, el sistema tomó en consideración el rendimiento mostrado por ambos seleccionados en sus respectivos estrenos mundialistas. Mientras Argentina exhibió solidez defensiva, dominio del juego y contundencia ofensiva frente a Argelia, Austria derrotó por 3-1 a Jordania, aunque dejó algunas dudas en defensa y concedió oportunidades a su rival.

Según este análisis, el equipo de Scaloni tendría mayor posesión de la pelota y lograría imponer su jerarquía durante buena parte del encuentro. Sin embargo, también se prevé que el seleccionado europeo genere situaciones de riesgo y consiga convertir, lo que derivaría en un desarrollo mucho más parejo que el del debut.

De acuerdo con la proyección de ChatGPT, la calidad individual y el funcionamiento colectivo de la Selección Argentina terminarían inclinando la balanza a su favor para sellar un trabajado 2-1, resultado que la acercaría al objetivo de avanzar a la siguiente fase del Mundial 2026.