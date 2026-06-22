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SANTIAGO DEL ESTERO | 22 JUN 2026 | 15º
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Policiales

Violento derrape: una motociclista sufrió graves lesiones y fue hospitalizada

La mujer perdió el control de su rodado y cayó pesadamente sobre el asfalto. Fue asistida de urgencia y trasladada al Hospital Regional.

Hoy 11:44

Una mujer de 31 años resultó lesionada luego de protagonizar un accidente de tránsito durante la mañana de este domingo en la ciudad Capital.

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El siniestro vial se registró alrededor de las 8.40 en la intersección de calle 222 y Monte de Oca. Por causas que son materia de investigación, la conductora perdió el control de la motocicleta Corven 110 cc que guiaba y terminó derrapando sobre la cinta asfáltica.

Tras el accidente, personal policial de la Comisaría Comunitaria Nº 6 acudió al lugar y solicitó asistencia médica para la motociclista, domiciliada en el barrio La Católica.

La mujer fue trasladada al Hospital Regional, donde recibió atención por los golpes sufridos en distintas partes del cuerpo.

Las autoridades realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho.

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