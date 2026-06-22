Sebastián Corti fue excarcelado con una fianza de $10 millones

La jueza de Género Norma Morán dispuso la medida a pedido de la defensa, pese a la oposición de la fiscalía.

Hoy 11:37

Sebastián Gustavo Corti, detenido en el marco de una causa por violencia de género, fue excarcelado bajo una fianza de 10 millones de pesos por disposición de la jueza de Género Norma Morán. La medida fue adoptada a pedido de la defensa, mientras que la fiscalía había manifestado su oposición.

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El imputado se encuentra bajo investigación por una serie de hechos que incluyen al menos ocho denuncias en su contra, en su mayoría vinculadas a situaciones de violencia de género. Entre los episodios que se le atribuyen también figuran dos hechos que involucrarían a efectivos policiales, lo que agrava su situación procesal.

De acuerdo con la imputación fiscal, Corti enfrenta cargos por lesiones leves calificadas, amenazas coactivas reiteradas y resistencia a la autoridad, en el marco de distintos hechos que involucran a dos mujeres con las que mantenía relaciones: Micaela Bassett e Iara Pereyra.

La investigación judicial sostiene que los hechos habrían ocurrido entre febrero de 2025 y marzo de 2026, y describen un presunto patrón sostenido de violencia física, psicológica y control extremo sobre las víctimas.

El expediente también detalla situaciones de hostigamiento, amenazas constantes y mensajes intimidatorios, así como presiones para que las denunciantes actuaran bajo determinadas versiones de los hechos, incluso bajo advertencias de difusión de material íntimo.

Según surge de testimonios incorporados a la causa, el imputado habría ejercido además un fuerte control sobre los movimientos, decisiones y vínculos personales de las mujeres, incluyendo el manejo de sus dispositivos móviles y su entorno social.