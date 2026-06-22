"Aprender juntos": un proyecto que une escuelas y fortalece valores

El Instituto Sagrado Corazón de Jesús y el C.E.I.J.A. "San José Obrero" llevaron adelante un acto patrio en homenaje a Manuel Belgrano, destacando la inclusión y el trabajo colaborativo entre estudiantes.

Hoy 12:28

La comunidad educativa del Instituto Sagrado Corazón de Jesús y del C.E.I.J.A. "San José Obrero" llevó adelante este viernes un emotivo acto en homenaje al General Manuel Belgrano, creador de la Bandera Argentina, en el marco de las actividades por la Semana de la Bandera.

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La ceremonia se desarrolló durante la mañana y contó con la presencia de la representante legal de los colegios del Arzobispado, Lic. Claudia Cancino, y de la directora de la institución anfitriona, Prof. Silvia Ovejero Alcorta, además de docentes, estudiantes y familias que acompañaron la jornada.

La propuesta se concretó como parte del Proyecto Interinstitucional "Dos escuelas, un solo camino: aprender juntos", una iniciativa que promueve encuentros fraternos entre ambas instituciones con el objetivo de fortalecer valores como la empatía, la igualdad y la inclusión. El proyecto tiene como referentes al Lic. Mariano Valentini, la Prof. Carmen Vega y la Lic. Silvia Avellaneda.

Durante el acto protocolar se presentó una dramatización alusiva al hecho histórico que dio origen a la creación de la Bandera Argentina, permitiendo a los presentes revivir uno de los momentos más significativos de la historia nacional. Posteriormente, los estudiantes compartieron reflexiones y producciones elaboradas a lo largo de la Semana de la Bandera, destacando la importancia de los símbolos patrios y el legado de Manuel Belgrano.

Las familias acompañaron con entusiasmo cada una de las presentaciones, brindando cálidos aplausos y manifestando su emoción ante la participación activa de los jóvenes, quienes fueron los principales protagonistas de una jornada marcada por el compromiso, el aprendizaje y el fortalecimiento de los valores ciudadanos.