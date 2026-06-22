Famke Janssen critica a Marvel por Vengadores: Doomsday

La actriz neerlandesa considera un error que el estudio prescinda de su icónica Jean Grey mientras recupera a gran parte del reparto original de X-Men.

Hoy 12:39

El futuro del Universo Cinematográfico de Marvel vuelve a generar controversia entre sus figuras históricas en junio de 2026. Durante su participación en la convención Spacecon, Famke Janssen se refirió a los planes del estudio encabezado por Kevin Feige de cara al estreno de Vengadores: Doomsday (Avengers: Doomsday), previsto para diciembre, y fue contundente: consideró un error que no hayan contado con ella para este evento clave de la Fase 6.

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La actriz neerlandesa, recordada por su papel como Jean Grey en la trilogía original de X-Men, expresó su sorpresa por no haber sido contactada, especialmente en un contexto marcado por el regreso de varios integrantes del elenco clásico.

Un regreso cargado de nostalgia… sin Fénix

La ausencia de Janssen resulta llamativa para los fanáticos, sobre todo porque Marvel sí confirmó la vuelta de varias figuras emblemáticas de la saga mutante. Entre ellos, Patrick Stewart como Charles Xavier, Ian McKellen como Magneto, James Marsden como Cíclope, Kelsey Grammer como Bestia, Alan Cumming como Rondador Nocturno y Rebecca Romijn como Mística.

Famke Janssen

A pesar de quedar fuera de este esperado reencuentro, la actriz se mostró agradecida por el interés que sigue generando su personaje y destacó el impacto duradero de su versión de Fénix Oscura en la cultura popular.

Un legado que sigue vigente

La participación de Janssen en el universo mutante se extendió por más de una década dentro de las producciones de 20th Century Fox. Debutó en X-Men (2000) y retomó el rol en las secuelas de 2003 y 2006, además de realizar apariciones en Wolverine (2013) y X-Men: días del futuro pasado (2014).

Si bien el personaje de Jean Grey fue reinterpretado más adelante por Sophie Turner en las precuelas, la versión de Janssen continúa siendo una de las más valoradas por los fanáticos, quienes esperaban verla integrada en esta nueva etapa multiversal de Marvel.

Famke Janssen