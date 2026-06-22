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SANTIAGO DEL ESTERO | 22 JUN 2026 | 16º
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Conmoción en Formosa por la muerte de una mujer y el hallazgo de un feto en un vehículo

El macabro descubrimiento se produjo tras el ingreso de la víctima sin signos vitales a un hospital. La causa está bajo investigación judicial.

Hoy 13:11

Una mujer de 40 años ingresó muerta al Hospital Distrital N° 8 de la ciudad de Formosa durante la madrugada de este domingo y, mientras avanzaban las primeras pericias, los investigadores realizaron un impactante hallazgo: encontraron un feto en el interior del auto en el que había sido trasladada.

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El caso es investigado por efectivos de la Subcomisaría República Argentina, que trabajan para reconstruir las circunstancias que derivaron en la muerte de la mujer y determinar si existió ocurrió un aborto previo al fallecimiento.

Todo ocurrió alrededor de las 4:30, cuando personal policial fue convocado al hospital tras el ingreso de una paciente que había sido llevada por su pareja a bordo de una camioneta Ford Ecosport.

De acuerdo con las actuaciones preliminares, la mujer fue asistida inmediatamente por los profesionales de la salud, quienes constataron que ya no presentaba signos vitales al momento de ingresar al centro médico.

Ante la gravedad del hecho, la Justicia provincial dispuso una serie de medidas para avanzar con la investigación. Minutos después, se convocó a personal de Bomberos y de la Policía Científica para realizar pericias tanto en el vehículo como en otros lugares vinculados al caso.

Durante la inspección de la camioneta, los especialistas encontraron un feto en el interior del auto. Además, las autoridades ordenaron el traslado del cuerpo de la mujer a la morgue judicial para la realización de la autopsia. También dispusieron una inspección integral del vehículo y del domicilio de la pareja.

En paralelo, personal de la Policía Científica llevó adelante las tareas periciales en el lugar. Mientras se aguardan los resultados de las pericias, la investigación continúa con el objetivo de establecer con precisión qué ocurrió, cuáles fueron las circunstancias que provocaron la muerte de la mujer y esclarecer el presunto aborto que ahora también forma parte de la causa.

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