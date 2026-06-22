Las “Plazas Saludables” se consolidan como una propuesta para fomentar la actividad física y recreativa

La iniciativa municipal ofrece clases de gimnasia, aerobox y ritmos en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de fomentar hábitos saludables y la recreación comunitaria.

Hoy 13:41

La Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de La Banda informó que se encuentran disponibles de manera gratuita las “Plazas Saludables” en distintos espacios públicos con el objetivo de promover hábitos saludables y fomentar la actividad física a través de propuestas recreativas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En este sentido, se indicó que en la plaza del barrio Mercantil, ubicada en calle Quintana entre San Juan y La Rioja, se dictan clases de gimnasia aeróbica, localizada, aerobox y ritmos los martes y jueves a partir de las 16.

Asimismo, en el barrio Ampliación Central Argentino en la intersección de Manuel Elordi y Taboada, se dictarán también las clases gratuitas de gimnasia aeróbica, localizada, aerobox y ritmos los lunes y miércoles a las 16.

Finalmente, se informó los días viernes a partir de las 16 en el barrio 25 de Mayo en la plaza ubicada en calle Junta Grande y Primer Triunvirato estarán disponibles para todos los vecinos las clases de gimnasia aeróbica, localizada, aerobox y ritmos.

Cabe destacar, que desde la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani se realizan de manera coordinada actividades informativas y de prevención sobre los cuidados de la salud, al igual que clases de gimnasia adaptadas para adultos mayores que se dictan semanalmente en las instalaciones del Gimnasio Municipal (Av. Besares y Lavalle). Al igual que, las prácticas de crossfit, danzas folclóricas, acrobacia en telas y ritmos variados que se dictan a bajo costo en el lugar como parte de las políticas de gestión enfocadas en promover los cuidados de la salud.