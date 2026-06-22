Demichelis vuelve al fútbol alemán: fue presentado como nuevo DT de Leipzig

El entrenador argentino dejó Mallorca pese a haber renovado su contrato hace pocas semanas y firmó con el club alemán hasta 2028.

Hoy 11:16

Martín Demichelis fue presentado este lunes como nuevo entrenador de RB Leipzig y comenzará una nueva etapa en la Bundesliga, un torneo que conoce a la perfección por su exitoso paso como futbolista de Bayern Múnich. El argentino de 45 años firmó contrato hasta junio de 2028 con el conjunto alemán.

"¡Bienvenido, Micho!", anunció oficialmente el club, que ejecutó la cláusula de rescisión y abonó tres millones de dólares para quedarse con el exentrenador de River Plate, Monterrey y Mallorca.

La llegada de Demichelis se produjo después de una sorpresiva salida del conjunto español, que generó malestar entre los dirigentes y aficionados de los Bermellones. Es que, pese al descenso a Segunda División, el técnico había renovado recientemente su vínculo hasta mediados de 2028 y se había comprometido a continuar al frente del proyecto deportivo.

Sin embargo, la propuesta del club alemán terminó por cambiar el escenario. Además, su contratación contó con el respaldo de Jürgen Klopp, actual Director Global de Deportes del grupo Red Bull.

"Me convencieron mis conversaciones con el club y su visión deportiva. El RB Leipzig es un club ambicioso con una identidad clara, un talento excepcional y la determinación de seguir mejorando al más alto nivel. Ese es precisamente el tipo de reto que buscaba", explicó el entrenador argentino.

Demichelis asumirá en un equipo que finalizó tercero en la última temporada y que tendrá participación en la próxima Champions League, uno de los grandes objetivos que sedujo al exdefensor.

"Tengo un enorme respeto por el trabajo realizado aquí. Quiero seguir construyendo sobre esos cimientos y dar los siguientes pasos junto al equipo. Quiero crear un equipo que practique un fútbol audaz, intenso y emocionante, que asuma la responsabilidad en el campo e inspire a la afición de Leipzig con su pasión", afirmó.

Con entusiasmo por el nuevo desafío, cerró: "También tengo muchas ganas de liderar al RB Leipzig en la Champions League. Medirnos con los mejores de Europa es un reto increíble y justo donde pertenece un club con la ambición y la calidad del RB Leipzig. Estoy deseando compartir esas noches especiales con el equipo".