Estudiantes de Medicina realizarán prácticas en hospitales del interior santiagueño

El programa de Rotación Social/Rural 2026 fue presentado por el Ministerio de Salud y contará con la participación de 41 alumnos de la Universidad Favaloro.

Hoy 15:22

El Ministerio de Salud de Santiago del Estero dio inicio a la Rotación Social/Rural 2026, una experiencia que permitirá a estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Favaloro realizar su Práctica Final Obligatoria en hospitales del interior provincial.

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La actividad fue encabezada por la ministra de Salud, Natividad Nassif, junto al secretario de Salud, Gustavo Sabalza, y otras autoridades sanitarias. Durante el encuentro, se dio la bienvenida a los 41 estudiantes que participarán de esta edición, superando los 32 rotantes del año pasado.

Las prácticas se desarrollarán entre el 22 de junio y el 28 de agosto en distintos hospitales del interior, donde los futuros médicos se integrarán a los equipos de salud y conocerán de cerca la realidad sanitaria de cada comunidad.

Este año se sumarán dos nuevas sedes: el Hospital Zonal de Quimilí y el nuevo Hospital de La Cañada, que se incorporan a los establecimientos de Monte Quemado, Campo Gallo, Fernández, Loreto, Añatuya, Frías, Bandera, Tintina y Sumampa.

Durante el acto, las autoridades destacaron la importancia de este tipo de experiencias para fortalecer la formación profesional y el vínculo de los estudiantes con las comunidades del interior. Además, remarcaron el crecimiento sostenido del programa y el compromiso de los hospitales santiagueños en la capacitación de futuros profesionales de la salud.