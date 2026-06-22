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SANTIAGO DEL ESTERO | 22 JUN 2026 | 16º
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Somos Deporte

Preocupación en la Selección Argentina por la salida anticipada de Cuti Romero ante Austria

El defensor sintió una molestia en la rodilla derecha durante el segundo tiempo del partido frente a Austria y Lionel Scaloni decidió reemplazarlo de manera preventiva por Nicolás Otamendi.

Hoy 15:36
Cuti Romero

La Selección Argentina vivió un momento de incertidumbre durante el encuentro frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Cristian “Cuti” Romero debió abandonar el campo de juego en el inicio del segundo tiempo luego de manifestar una molestia en su rodilla derecha, la misma que le había generado problemas durante su etapa en Tottenham antes de la Copa del Mundo.

La acción que encendió las alarmas ocurrió a los 10 minutos del complemento, cuando el zaguero protagonizó un fuerte cruce con Marcel Sabitzer y quedó visiblemente dolorido sobre el césped. Tras recibir atención médica, el defensor se tomó la zona afectada mientras el cuerpo técnico seguía de cerca su evolución.

Aunque Romero hizo señas de que estaba en condiciones de continuar y expresó su intención de seguir jugando, Lionel Scaloni optó por no correr riesgos y ordenó su reemplazo. En su lugar ingresó Nicolás Otamendi, priorizando el estado físico del central pensando en lo que resta del torneo.

La decisión del entrenador respondió a una medida preventiva para evitar que una posible molestia derivara en una lesión de mayor gravedad. Ahora, el cuerpo médico de la Selección Argentina evaluará la condición de Cuti Romero para determinar el alcance del inconveniente y su disponibilidad para los próximos compromisos del Mundial 2026.

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