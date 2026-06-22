Cuándo y contra quién jugaría la Selección Argentina en 16vos de final del Mundial 2026

Tras vencer 2-0 a Austria, el equipo de Lionel Scaloni aseguró su clasificación a la fase eliminatoria y ahora aguarda la definición del Grupo H para saber a quién enfrentará en la próxima instancia.

Hoy 16:21

La Selección Argentina selló su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 luego de derrotar por 2-0 a Austria en la segunda fecha del Grupo J. Con este resultado, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni ya tiene asegurado un lugar en la siguiente ronda, aunque todavía resta definir si avanzará como primero o segundo de su zona.

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En el escenario actual, la Albiceleste enfrentaría al segundo del Grupo H, posición que por el momento ocupa Uruguay. Sin embargo, la definición de ese grupo podría modificar el panorama, ya que España, Cabo Verde y Arabia Saudita también mantienen posibilidades de terminar en el segundo puesto y convertirse en el próximo rival del seleccionado argentino.

La ubicación final dependerá de los resultados de la última jornada del Grupo H, donde se enfrentarán Uruguay y España, mientras que Cabo Verde se medirá con Arabia Saudita. Según cómo concluyan esos encuentros, el adversario de Argentina en los 16avos podría cambiar.

Por otro lado, la Selección Argentina también espera el desenlace del duelo entre Jordania y Argelia para confirmar si finalizará en el primer lugar del Grupo J. Si el partido termina empatado, el equipo de Scaloni se asegurará el liderazgo de la zona y afrontará el cuadro previsto para los punteros.

En caso de avanzar como líder, el calendario marca que disputará los 16avos de final el viernes 3 de julio a las 19.00 (hora de Argentina). Si supera esa instancia, jugará los octavos el martes 7 de julio, los cuartos de final el sábado 11, las semifinales el miércoles 15 y una eventual final el domingo 19 de julio.

De acuerdo con las proyecciones del cuadro, si continúa avanzando en el certamen, la Selección Argentina podría cruzarse con equipos como Australia o Bélgica en octavos y tener más adelante posibles enfrentamientos frente a Portugal, Brasil o Inglaterra. Del otro lado del cuadro quedarían potencias como Alemania, Francia, Países Bajos y España, que solo podrían medirse con la Albiceleste en una hipotética final.