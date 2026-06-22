Messi: "Estoy muy feliz por el triunfo, fue importantísimo y nos da tranquilidad para lo que viene”

La Pulga expresó sus sensaciones luego de la victoria de la Selección Argentina ante Austria en el Mundial 2026.

Hoy 16:36

Luego de otra actuación decisiva con la camiseta de la Selección Argentina, Lionel Messi se mostró satisfecho por la victoria 2-0 sobre Austria, resultado que selló la clasificación del equipo de Lionel Scaloni a los 16avos de final del Mundial 2026.

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"Estoy muy feliz por el triunfo, es importantísimo. Creo que nos da tranquilidad para lo que viene", expresó el capitán argentino en declaraciones a las que accedió la agencia Noticias Argentinas.

La Pulga destacó además la dificultad del compromiso y remarcó la paridad que se vive en la Copa del Mundo.

"Fue duro y trabajado el partido. En este Mundial, todos los partidos son muy iguales y muy intensos", afirmó.

El rosarino tuvo una noche de contrastes en el AT&T Stadium de Dallas. A los siete minutos del primer tiempo desperdició un penal, pero se recuperó con una actuación sobresaliente y terminó siendo el gran protagonista de la noche.

A los 37 minutos de la primera etapa abrió el marcador tras una buena habilitación y, ya en tiempo de descuento, marcó el 2-0 definitivo para asegurar la victoria argentina.

Con su doblete, Messi alcanzó los 17 goles en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, superando al alemán Miroslav Klose. Además, lidera la tabla de artilleros del Mundial 2026 con cinco tantos.

"Estoy disfrutando de este momento", aseguró el capitán albiceleste, que a los 39 años sigue agrandando su leyenda con la camiseta argentina.