Alexis Mac Allister valoró el triunfo ante Austria y destacó a Lionel Messi: “Que se sienta contento es importante”

El mediocampista de la Selección Argentina reconoció la dificultad del encuentro frente a Austria y elogió la nueva actuación estelar de Lionel Messi, quien volvió a marcar en el Mundial 2026.

Hoy 16:40

Alexis Mac Allister se mostró conforme con la actuación de la Selección Argentina tras la victoria frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El volante destacó la exigencia que presentó el conjunto europeo y celebró que el equipo haya sabido resolver un partido que calificó como muy físico.

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“Sabíamos que iba a ser así. Son físicos y fuertes, iba a ser un partido duro, pero por suerte salió bien”, expresó el futbolista, quien remarcó que el desarrollo del encuentro estuvo dentro de lo que el plantel había previsto durante la preparación.

El mediocampista también señaló que el rival ejerció una presión constante y complicó por momentos el juego argentino. “La hicimos bien al tener más la pelota, pero fue un partido muy peleado. Presionaron mucho y sabemos que muchos encuentros en este Mundial serán de esta manera”, explicó.

Además, Mac Allister volvió a rendirse ante el talento de Lionel Messi, figura indiscutida del equipo y autor de un nuevo doblete en la Copa del Mundo. “Sabemos que todos se brindan al máximo con Leo. Ya ganamos torneos con él y que se sienta contento es importante. Lo hace de la forma en que lo hace y estamos muy agradecidos por eso”, afirmó.

Con sus dos goles frente a Austria, Messi alcanzó los 18 tantos en la historia de los Mundiales, estableciendo un nuevo récord absoluto como máximo goleador de la competencia. El capitán argentino ya había tenido un estreno brillante con un triplete ante Argelia y ahora volvió a ser determinante para mantener el paso perfecto de la Albiceleste en el certamen.

La victoria dejó a la Selección Argentina muy bien posicionada en el Grupo J y ratificó el gran momento futbolístico del conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que continúa apoyándose en la experiencia y el liderazgo de Lionel Messi para ilusionarse con una nueva conquista mundialista.