Trump felicitó a De la Espriella tras su triunfo en Colombia: “Fue un gran honor para mí apoyarlo”

El presidente de Estados Unidos celebró la victoria del dirigente de derecha y ratificó su intención de fortalecer los vínculos bilaterales con el próximo gobierno colombiano.

Hoy 17:28

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este lunes al mandatario electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, luego de su ajustada victoria en la segunda vuelta presidencial frente al senador oficialista Iván Cepeda Castro.

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A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump expresó su satisfacción por el resultado electoral y destacó el respaldo que brindó durante la campaña al abogado y dirigente de derecha, quien se impuso por una diferencia inferior al 1% de los votos.

"Felicitaciones a ‘El Tigre’ Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente de Colombia. Fue un gran honor para mí apoyarlo, y espero trabajar juntos para construir una relación poderosa entre Colombia y los Estados Unidos de América, lo cual traerá nuevos niveles de grandeza para ambos países", escribió el mandatario estadounidense.

Horas antes, De la Espriella había revelado que mantuvo una conversación telefónica con Trump, quien le transmitió personalmente sus felicitaciones y le manifestó su voluntad de colaborar con las principales iniciativas de seguridad que impulsará su futura administración.

Según explicó el presidente electo, el contacto fue coordinado por el senador estadounidense Bernie Moreno. Además, indicó que durante la charla se abordó la necesidad de fortalecer los lazos diplomáticos, comerciales y de cooperación entre ambos países.

"Acabo de hablar con el presidente Trump y ha manifestado su apoyo y reconocimiento a nuestra victoria, también el jefe de gabinete de la presidenta de Italia y otros líderes del mundo", señaló De la Espriella tras conocerse los resultados.

El dirigente colombiano obtuvo 12.959.542 votos, de acuerdo con el 99,99% del preconteo oficial, y logró imponerse en una de las elecciones más reñidas de los últimos años en Colombia.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, también confirmó haber dialogado con el mandatario electo y expresó el interés de la administración estadounidense en avanzar en temas vinculados a la seguridad regional, la inmigración ilegal y el fortalecimiento de las relaciones económicas entre ambas naciones.

En una publicación realizada en sus redes sociales, Rubio manifestó: "La Administración Trump espera con interés trabajar estrechamente con su próxima administración para avanzar en la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos".