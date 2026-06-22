Otra santiagueña fue ganadora de un Smart TV de 55 pulgadas en el sorteo de Tarjeta Sol y el BSE

La afortunada fue Eve Luz Gorosito, quien recibió este lunes el premio correspondiente al sorteo realizado por Tarjeta Sol y el Banco de Santiago del Estero en el marco de la promoción mundialista.

Hoy 18:16

La promoción "Viví el Mundial con Tarjeta Sol" continúa premiando a los santiagueños y este lunes se concretó una nueva entrega de premios en el marco de la campaña impulsada por Tarjeta Sol y el Banco de Santiago del Estero (BSE).

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En esta oportunidad, la ganadora del sorteo de un Smart TV de 55 pulgadas fue Eve Luz Gorosito, quien recibió su premio y se sumó a la lista de beneficiarios de la iniciativa que acompaña la pasión por la Copa del Mundo 2026.

La entrega se realizó en un clima de alegría y expectativa, reafirmando el compromiso de ambas entidades de reconocer la confianza de sus clientes a través de importantes beneficios y sorteos especiales.

La campaña "Viví el Mundial con Tarjeta Sol" viene otorgando televisores y otros premios para que los participantes puedan disfrutar de cada partido de la máxima cita del fútbol mundial con una experiencia única.

Desde la organización recordaron que la promoción continúa vigente, por lo que aún quedan nuevas oportunidades para participar y convertirse en uno de los próximos ganadores.

De esta manera, Tarjeta Sol y el BSE siguen acompañando a sus clientes con propuestas especiales, premios y beneficios exclusivos durante el Mundial 2026.