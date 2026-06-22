Fabián Fernández fue designado como nuevo secretario de Comunicación y Prensa de la Nación

El anuncio fue realizado por Manuel Adorni, quien destacó el desafío que asumirá el funcionario, que hasta ahora se desempeñaba en YPF. Reemplazará a Javier Lanari, que dejó el cargo tras más de dos años y medio en el Gobierno.

Hoy 18:20

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó este lunes la designación de Fabián Fernández como nuevo secretario de Comunicación y Prensa de la Nación, en reemplazo de Javier Lanari, quien dejó sus funciones luego de más de dos años y medio acompañando la gestión nacional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La noticia fue comunicada por el propio funcionario a través de sus redes sociales, donde además le dedicó un mensaje al flamante secretario. "Gran desafío por delante. Mis mejores deseos en esta nueva etapa", expresó Adorni al anunciar la incorporación de Fernández al área encargada de la comunicación institucional del Gobierno.

Hasta su desembarco en la administración nacional, Fernández se desempeñaba en YPF y ahora tendrá la responsabilidad de conducir la estrategia comunicacional de la gestión encabezada por el presidente Javier Milei, trabajando junto al vocero presidencial y jefe de Gabinete.

La designación se conoció pocas horas después de que Adorni anunciara la salida de Javier Lanari, a quien agradeció públicamente por su labor durante los últimos años. "Mi enorme agradecimiento a Javier Lanari, que dejará su rol como secretario de Comunicación y Prensa de la Nación tras estos dos años y medio acompañando la gestión. En nombre del Gobierno, le deseo lo mejor para sus futuros desafíos", publicó.

Lanari se había incorporado al Gobierno en diciembre de 2023, inicialmente como subsecretario de Prensa y uno de los principales colaboradores de Adorni cuando este se desempeñaba como vocero presidencial. Con el tiempo asumió la conducción de la Secretaría de Comunicación y Prensa, desde donde coordinó la relación con los medios acreditados en la Casa Rosada y participó en la reestructuración de los medios públicos.

Además, fue uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei dentro del área de comunicación, vínculo que se remontaba a varios años antes de la llegada de ambos a la función pública. Durante su gestión, también mantuvo una estrecha relación de trabajo con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y fue considerado uno de los principales intérpretes de la estrategia comunicacional del oficialismo.

Con la llegada de Fernández, el Gobierno inicia una nueva etapa en el área de comunicación, uno de los sectores clave para la difusión de las políticas impulsadas por la administración libertaria.