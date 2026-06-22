La defensa de Jesica Cirio confirmó que entregará su teléfono tras la orden judicial

El juez Luis Armella le otorgó un plazo de 24 horas para poner a disposición el dispositivo, que será sometido a peritajes en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Martín Insaurralde.

Hoy 19:16

El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, intimó este lunes a Jesica Cirio a entregar su teléfono celular en un plazo de 24 horas para que sea sometido a distintas pericias en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a su ex esposo, Martín Insaurralde. Tras la notificación judicial, los abogados de la conductora confirmaron que el dispositivo será presentado ante el juzgado durante las próximas horas para cumplir con el requerimiento ordenado por el magistrado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La medida busca preservar y analizar los archivos originales de una serie de videos que se difundieron durante el fin de semana y que fueron incorporados al expediente judicial. En las imágenes se observa a Cirio recorriendo un vestidor y exhibiendo importantes cantidades de dólares guardados en bolsas, valijas y cajones.

Según trascendió, los investigadores intentarán determinar el origen del material, la fecha exacta de grabación y el lugar donde fueron filmadas las secuencias. Para ello, consideran clave el análisis técnico del teléfono utilizado para registrar las imágenes. Además, Armella ordenó a Gendarmería Nacional que proceda al secuestro del aparato en caso de encontrarla en la vía pública sin haber cumplido previamente con la entrega y dispuso que fije un domicilio para futuras notificaciones vinculadas a la causa.

La resolución judicial llegó luego de los allanamientos realizados el domingo en propiedades vinculadas a Cirio y a Elías Piccirillo, en el marco de las medidas impulsadas por el fiscal federal Sergio Mola. Durante uno de los procedimientos se secuestraron aproximadamente 19.000 dólares en efectivo y armas de fuego registradas a nombre de Nicolás Trombino, actual pareja de la conductora. En otro operativo, Piccirillo entregó voluntariamente su teléfono celular y la clave de acceso, aunque los investigadores no encontraron allí el material que buscaban.

La causa investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Insaurralde y personas de su entorno. El expediente se originó en septiembre de 2023, tras la difusión de imágenes vinculadas al ex funcionario bonaerense durante un viaje en yate que generó una fuerte repercusión pública.

Por su parte, Cirio difundió un comunicado en redes sociales en el que negó cualquier irregularidad y sostuvo que las imágenes forman parte de "manipulaciones digitales". Además, afirmó que todos sus ingresos provienen de actividades privadas desarrolladas desde los 18 años y que su patrimonio fue declarado ante los organismos correspondientes.

La conductora permanece imputada en la investigación, aunque por el momento no fue citada a declaración indagatoria. Entretanto, la Justicia busca avanzar con nuevas medidas de prueba para determinar el origen de los fondos exhibidos en los videos y establecer si existe algún vínculo con las maniobras investigadas en el expediente.