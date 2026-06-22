Cayó el segundo sospechoso por la balacera que dejó a dos hermanos heridos en Las Termas

El segundo acusado se presentó voluntariamente ante la Policía acompañado por su abogado.

Hoy 19:24

La investigación por la violenta balacera que dejó heridos a dos hermanos en Las Termas de Río Hondo registró un nuevo avance este lunes con la detención del segundo sospechoso señalado como presunto autor de los disparos.

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Se trata de Braian Exequiel Jiménez, de 22 años, quien se presentó de manera voluntaria alrededor de las 17.10 en la Comisaría Comunitaria N° 50, acompañado por su abogado defensor, Dr. Mujica, luego de tomar conocimiento de que existía un pedido de detención en su contra.

La medida había sido dispuesta en el marco de una causa caratulada provisoriamente como homicidio en grado de tentativa, que investiga las heridas sufridas por Ezequiel Valor, de 20 años, y Jorge Luis Valor, alias "Teto", de 39.

De acuerdo con fuentes policiales, Jiménez quedó alojado en calidad de detenido por disposición de la fiscal interviniente, Dra. Daiana Pérez Vicens, quien ordenó la realización de las diligencias de rigor correspondientes.

Un detenido durante los allanamientos

La presentación de Jiménez se produjo pocas horas después de una serie de allanamientos llevados adelante por efectivos del Departamento Robo y Hurto de la Dirección General de Investigaciones (DGI) junto a personal de la División Prevención Departamental N° 6.

Los procedimientos habían sido autorizados por el juez de Control y Garantías, Dr. Diego Vittar, con el objetivo de lograr la detención de los sospechosos y el secuestro de elementos vinculados a la investigación.

Como resultado de esas medidas, durante la mañana fue detenido José Luis Gómez, alias "Negro", también de 22 años, quien fue localizado en un inmueble del sector Herrera El Alto.

Además, los investigadores secuestraron prendas de vestir de interés para la causa, sobre las cuales se dispusieron pericias criminalísticas para determinar la posible presencia de residuos de disparo.

El ataque

La causa tiene su origen en el grave episodio ocurrido durante la noche del domingo en las inmediaciones de un lavadero de autos ubicado en el barrio Pescadito, donde se produjo una violenta gresca que terminó con dos personas heridas de arma de fuego.

Tras el hecho, Ezequiel y Jorge Luis Valor ingresaron al Centro Integral de Salud (CIS) Termas con lesiones provocadas por disparos. Debido a la gravedad de una de las heridas, uno de ellos debió ser derivado al Hospital Regional de la ciudad Capital para recibir atención de mayor complejidad.

Según surge de la investigación, ambos hermanos señalaron a Gómez y Jiménez como los presuntos autores de los disparos.

Con la detención de Gómez y la presentación voluntaria de Jiménez, los dos principales acusados mencionados en la causa quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las medidas investigativas para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar las responsabilidades penales de los involucrados.