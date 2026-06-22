Pampita deslumbra en Miami con su bikini de estampado de serpiente durante el Mundial 2026

La modelo y conductora argentina compartió en Instagram un carrusel de fotos en la playa de Miami con una bikini snakeskin, acumulando miles de reacciones y elogios de sus seguidores.

Hoy 19:29

Pampita protagonizó una de las postales más comentadas de su estadía en Miami al lucir un bikini de estampado de piel de serpiente, conocido como snakeskin, mientras disfrutaba de la playa entre los compromisos de la cobertura del Mundial 2026. La publicación en su cuenta de Instagram superó los 50 mil “me gusta” en pocas horas.

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El conjunto que eligió combina un corpiño triangular en tonos burdeos, naranja, turquesa y blanco con detalles dorados en las tiras, junto a una colaless negra que contrasta con la parte superior. Completó el look con anteojos de sol estilo aviador dorados y, en varias fotos, una taza blanca en la mano.

Las imágenes muestran a Pampita en distintas poses: de espaldas al mar, sentada en sillas turquesa del balneario, de pie y en primeros planos que destacan el diseño de la bikini. El cielo azul y las sombrillas blancas completaron el escenario veraniego.

Entre los primeros en reaccionar estuvieron figuras como Barby Franco, y miles de seguidores que la llenaron de elogios con comentarios como “Cada día más diosa”, “La más linda del mundo” y “Eres arte mujer”.

La estadía de Pampita en Miami combina su cobertura del torneo internacional con momentos de relax en la ciudad del sur de Florida, donde también disfrutó de salidas nocturnas y almuerzos al aire libre con amigas y colegas del espectáculo, manteniendo su estilo impecable tanto dentro como fuera de los estadios.