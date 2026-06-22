El dólar blue alcanzó los $1.495 y tocó su valor más alto en cinco meses

El billete paralelo subió $15 este lunes y quedó por encima de la cotización minorista del Banco Nación. El mercado sigue de cerca la evolución cambiaria ante la menor liquidación del agro y la reducción del atractivo del carry trade.
El dólar blue arrancó la semana al alza y cerró a $1.495 para la venta, marcando su mayor nivel en cinco meses, desde el 22 de enero de 2026. El billete paralelo trepó $15 y quedó por encima del dólar minorista, que cerró a $1.480 en el Banco Nación.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
El movimiento se dio en un contexto de mayor atención sobre la dinámica cambiaria, luego de varias semanas de subas en el tipo de cambio y con el mercado pendiente del menor ritmo de liquidación del agro y de las compras más moderadas del Banco Central. A su vez, la mejora reciente del dólar frente a los instrumentos en pesos redujo el atractivo del carry trade y volvió a impulsar la demanda de cobertura.
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.477,37 para la venta.
El dólar CCL opera a $1.526,35 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.2%.
El dólar MEP opera a $1.481,92 y la brecha con el dólar oficial es de 1.3%.
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.924.