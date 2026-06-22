Según el INDEC, la desocupación alcanzó el 7,8% en el primer trimestre del año

El organismo informó que más de 1,1 millones de personas se encontraban sin trabajo. Además, casi el 44% de los trabajadores se desempeña en la informalidad.

Hoy 19:39

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió este lunes los datos correspondientes al mercado laboral del primer trimestre de 2026, período en el que la tasa de desocupación se ubicó en el 7,8%, mientras que la tasa de actividad alcanzó el 48,6% y la tasa de empleo el 44,8%.

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De acuerdo con el informe oficial, unas 1,1 millones de personas se encontraban desocupadas en el país durante los primeros tres meses del año. En paralelo, la cantidad de personas ocupadas alcanzó los 13,5 millones, equivalente al 44,8% de la población relevada.

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) indicó que sobre una población de 30,1 millones de personas, el 48,6% integra la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, quienes tienen empleo o buscan trabajo activamente. El restante 51,4%, equivalente a 15,5 millones de personas, corresponde a la población inactiva.

Entre quienes tienen empleo, el 71,8% son asalariados, lo que representa aproximadamente 9,7 millones de trabajadores. Dentro de ese grupo, el 62,1% cuenta con descuentos jubilatorios, mientras que el 37,9% trabaja sin realizar aportes previsionales.

Por su parte, los trabajadores no asalariados representan el 28,2% de los ocupados, cerca de 3,8 millones de personas. De ellos, el 85,5% trabaja por cuenta propia, el 13% se desempeña como empleador o patrón y el 1,1% corresponde a trabajadores familiares sin remuneración.

Otro de los puntos destacados por el INDEC fue el nivel de informalidad laboral. Según el relevamiento, el 44,2% de los trabajadores se encuentra en condiciones informales, mientras que el 55,7% desarrolla su actividad dentro de la formalidad.

Respecto de la intensidad laboral, el informe señaló que el 53,3% de los ocupados tiene una ocupación plena. En tanto, el 26,6% se encuentra sobreocupado, mientras que el 12,1% es subocupado; es decir, trabaja menos de 35 horas semanales y desea ampliar su jornada laboral. Además, el 8,1% no trabajó durante la semana de referencia analizada por el organismo.