El Dr. Eduardo Llugdar fue reelecto por tercera vez como vicepresidente de REFLEJAR

Mediante asamblea, se designaron las autoridades de la entidad que nuclea a los Centros y Escuelas de Capacitación de los Poderes Judiciales provinciales.

Hoy 20:28

El Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (REFLEJAR) celebró su asamblea anual y renovó sus autoridades, oportunidad en la que el Dr. Eduardo Llugdar fue elegido como vicepresidente por la Región Noroeste.

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Anteriormente y durante dos períodos, el magistrado santiagueño se desempeñó como vicepresidente primero del centro formativo de alcance nacional.

Este año se modificó el reglamento de REFLEJAR y, por ese motivo, se elige un vicepresidente por región. En el caso del NOA, la elección recayó en el Dr. Llugdar, quien contó con el apoyo unánime a su nominación por parte de las Cortes y Superiores Tribunales de las provincias de Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Jujuy y Santiago del Estero.

En ese mismo acto, se ratificó a la Dra. María del Carmen Battaini como presidente de la Junta Directiva del Instituto que forma parte de Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ju.Fe.Jus.).

En tanto, las restantes vicecepresidencias quedaron a cargo del Dr. Sergio Torres por la Región Atlántica; la Dra. Roxana Pía Venchiarutti por la Región NEA; el Dr. Germán Busamia por la Región Patagónica; el Dr. Daniel Olivares Yapur de la Región Gran Cuyo y la Dra. Marcela De Langhe por la Región Litoral Centro.

Por otra parte, el integrante del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero participa en las reuniones ampliadas de la Comisión Directiva de la Ju.Fe.Jus.