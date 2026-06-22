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SANTIAGO DEL ESTERO | 22 JUN 2026 | 10º
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Locales

La intendente Fuentes anunció la edición 2026 de las Olimpiadas de la Juventud

La propuesta se desarrollará el próximo 4 de julio en el Polideportivo Provincial y reunirá a jóvenes de instituciones educativas, clubes deportivos y grupos de amigos en diferentes disciplinas.

Hoy 21:46

La intendente de la Capital, Norma Fuentes, encabezó junto al secretario de Deportes de la provincia, Carlos Dapello, la presentación oficial de las Olimpiadas de la Juventud 2026, una iniciativa destinada a promover la participación, el compañerismo y los valores del deporte entre los jóvenes santiagueños.

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Del anuncio también participaron el secretario de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente; el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón; y el director de la Juventud, Luis Llanos.

La jornada se realizará el próximo 4 de julio en las instalaciones del Polideportivo Provincial y contará con la participación de estudiantes, deportistas e integrantes de grupos de amigos que competirán en disciplinas como tenis de mesa, boxeo, atletismo, handball, rugby, vóley, hockey, natación, ajedrez y deportes electrónicos.

Durante la presentación, la jefa comunal destacó la importancia de generar espacios de encuentro para los jóvenes. “Esta quinta edición de las Olimpíadas de la Juventud representa una nueva oportunidad para fortalecer los lazos entre los jóvenes, fomentar hábitos saludables y generar espacios de encuentro, respeto y trabajo en equipo”, expresó.

Asimismo, Fuentes señaló que estas actividades son el resultado del trabajo conjunto entre distintos organismos e instituciones. “Estas jornadas son el resultado de un trabajo articulado entre los gobiernos provincial y municipal, junto con asociaciones deportivas, entendiendo que el deporte es una política de Estado en Santiago del Estero y que la sociedad necesita más espacios para su práctica”, afirmó.

Por su parte, Carlos Dapello resaltó el crecimiento del deporte santiagueño y sostuvo que “el deporte en nuestra provincia tiene proyección nacional e internacional, a pesar del renunciamiento del gobierno nacional a impulsar las prácticas deportivas”.

A su turno, Mario Benavente remarcó la importancia de promover la actividad física entre los jóvenes y generar ámbitos de integración. “El municipio y la provincia buscan promover la práctica deportiva entre los jóvenes y fomentar espacios de encuentro con sus pares, contribuyendo así a alejarlos de actividades que pueden ser perjudiciales para su salud. Por ello, invitamos a las familias y a toda la comunidad a acompañar esta gran celebración del deporte y la juventud”, manifestó.

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