Fuentes recibió a la comisión directiva del Golf Club que se sumará a los festejos de la ciudad

La reunión tuvo el eje de tratar diversos temas comunes vinculados al desarrollo deportivo, turístico y social de la ciudad.

Hoy 21:46

La intendente, Ing. Norma Fuentes, mantuvo una reunión con la comisión directiva del Santiago del Estero Golf Club con el objetivo de dialogar sobre distintos temas de interés común vinculados al desarrollo deportivo, turístico y social de la ciudad.

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Participaron del encuentro el presidente, Pedro Gelid; el vicepresidente, Ricardo Abate; el secretario, Mariano Basabe; el tesorero, José Salcedo; y la vocal, Claudia Gelid. También estuvo presente el secretario de Coordinación del municipio, Mario Benavente.

Durante la reunión, se abordaron iniciativas destinadas a fortalecer la actividad deportiva, entre ellas la organización del tradicional torneo "Madre de Ciudades", que el club lleva adelante en el marco de las celebraciones por el aniversario de la ciudad.